Auto a noleggio per i disabili, al via il servizio a Palermo

Si chiama “Next to this ability”,(Accanto a questa capacità) disponibili Fiat 500 X adattate con sistemi di guida per persone diversamente abili

Per una persona con disabilità motoria muoversi in modo autonomo se non si possiede un’automobile adattata alle proprie esigenze, è un problema. Lo è anche per i turisti che arrivano senza vettura a Palermo, città in cui i mezzi pubblici non sono sempre utilizzabili e non esistono taxi o mezzi da noleggiare adeguati. Qualcosa, però, si muove. A partire da questa settimana, le persone con disabilità in grado di guidare un’automobile potranno noleggiare un mezzo adattato per i loro spostamenti.

Infatti, la sede palermitana di Src Rent Car attiva il progetto “Next to this ability”, che verrà presentato domani alle 17, allo Spazio Noz dei Cantieri Culturali della Zisa alla presenza, tra gli altri, dell’assessora alle Attività sociali del Comune di Palermo Rosi Pennino. Si tratta del primo servizio di questo tipo in Sicilia ed è prevista la sua estensione in altre città della regione.

“Siamo fortemente convinti che la guida di un’auto da parte di un conducente diversamente abile rappresenti una vera e propria abilità da lodare. Da qui nasce il nome del servizio Next to this ability. Questo servizio rappresenta un importante passo avanti verso l’accessibilità e l’inclusione per le persone con disabilità. Attraverso l’offerta di veicoli adattati ci impegniamo a fornire agli utenti la libertà e l’indipendenza di cui hanno bisogno per condurre una vita piena e autonoma”, dice Francesco Scalia, amministratore unico di Src Rent Car.

Le vetture a disposizione sono Fiat 500 X adattate con sistemi di guida per persone diversamente abili in possesso di patente speciale, automobilisti con paraplegia, paralisi degli arti inferiori o assenza di un arto inferiore. Il progetto “Next to this ability” si sviluppa con la partnership di Anglat, associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera per tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’associazione si concentra soprattutto sui settori della mobilità, della guida, del trasporto e dell’accessibilità.

Per prenotare il noleggio di un’auto adattata basterà compilare un form di prenotazione sul sito di Src Rent Car, selezionare la categoria di auto del gruppo “N” (vettura adattata) e scegliere gli adattamenti disponibili nella sezione “Servizi e accessori extra”. È possibile anche contattare il centro prenotazioni allo 091203374 ed essere aiutati nella scelta del sistema di guida più adatto alle proprie necessità.

Le autovetture del servizio “Next to this ability” saranno prenotabili anche dai clienti provenienti dall’estero, turisti che finalmente potranno girare e godere delle bellezze artistiche e paesaggistiche della nostra isola in piena autonomia.

Redazione Palermo Repubblica

di Patrizia Gariffo