Juventus: Thiago Motta e i giocatori bianconeri parleranno anche ai tifosi sordi nelle conferenze stampa

Il club bianconero, dopo l’inno allo stadium, introduce la ‘Lingua dei Segni’ anche nelle conferenze stampa dei suoi tesserati

Dopo lo Stadium e il Museum, la ‘Lingua dei Segni’ arriva anche alle conferenze stampa della Juventus Fc! Il club bianconero infatti, si conferma sempre più sensibile e protagonista nel processo di inclusività riservato a tutti i propri tifosi e non solo, al fine di poter coinvolgere e rendere partecipi degli eventi, dei contenuti e delle iniziative della Juventus in tutte le sue forme, anche alle persone non udenti.

Una novità che segue quella già messa in opera allo Juventus Stadium durante la sfida di campionato tra Juventus e Roma, durante la quale, al momento iniziale dell’inno con l’ingresso in campo delle squadre, ha introdotto un riquadro dedicato con il linguaggio dei segni sul maxi-schermo dello stadio per ampliare l’effetto coinvolgente anche al pubblico dei non udenti. E ora aggiunge e completa con l’introduzione della lingua dei segni durante ogni conferenza stampa del tecnico bianconero Thiago Motta e di tutti i tesserati bianconeri. Con la soddisfazione della Lingua dei Segni Italiana che ha sottolineato:

«L’iniziativa della Juventus di includere la Lingua dei Segni Italiana (LiS) nelle conferenze stampa rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e l’accessibilità per tutti i tifosi sordi Durante la conferenza stampa dell’antivigilia della partita Juventus-Roma, la società ha introdotto un interprete LiS che ha tradotto in tempo reale le parole del tecnico Thiago Motta. Questo servizio inclusivo è stato trasmesso sul sito ufficiale del club, offrendo un accesso completo alle informazioni anche ai tifosi sordi.

La Juventus ha sottolineato l’importanza di abbattere le barriere e promuovere un’inclusione sociale concreta, evidenziando come questa iniziativa faccia parte di un impegno più ampio del club. In particolare, durante la sfida tra Juventus e Roma, è stato introdotto un riquadro sullo schermo dedicato ai tifosi non udenti, in cui l’interprete LiS traduceva l’inno bianconero, creando un’esperienza più inclusiva all’interno dello Stadium».

Redazione Sprint e Sport

di Marco Marone