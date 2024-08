Juve sempre più inclusiva: oggi debutta l’apparecchio LiS per i tifosi sordi

Con l’avvento della stagione 2024/2025 la Juventus propone una grande novità, che dimostra tutto il suo impegno per il sociale. La conferenza stampa di avvicinamento alla gara interna contro il Como non sarà solo il debutto mediatico di Thiago Motta da allenatore bianconero. Le prime impressioni dell’allenatore bianconero saranno ascoltabili a partire dalle 13:00 e saranno intelligibili da tutti, anche dai non udenti!

Come? Attraverso un servizio di traduzione delle conferenze nella Lingua dei segni italiana, più riconoscibile come LiS. Questo nuovo mezzo, messo a disposizione da un’agenzia specializzata di interpretariato, non sarà solo fruibile oggi. Il dispositivo sarà utilizzabile per tutti gli impegni casalinghi di questa stagione. Ma come può accedere un non udente a questo sistema di traduzione? Semplice: sarà necessario iscriversi sul sito della Juventus e sintonizzarsi proprio nel momento in cui la conferenza stampa inizierà.

Bastano due passaggi, insomma. Due passaggi per rendere effettivo quanto accordato tra il club di Corso Gallileo Ferraris e lo Juventus official fan club sordi. Questa iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente fondatore dell’associazione, Patrizio D’Ottavi e il suo segretario, Agostino Chirico. “Anche noi tifosi sordi vogliamo avere il diritto di vivere a pieno il calcio come i tifosi udenti, affinchp possiamo partecipare attivamente e sentire di appartenere pienamente alla famiglia juventina“. Era questo il loro obiettivo. E, a giudicare dal risultato, c’è da riconoscere che ce l’hanno fatta.

