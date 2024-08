PROCOM lancia la sua nuova piattaforma di comunicazione myPROCOM nella Giornata della Lingua dei Segni

Olten (ots)

Le persone sorde e udenti possono telefonare tra loro? Sì. Ciò è possibile grazie a un’applicazione che collega le persone sorde con la videotelefonia da un lato e le persone udenti con telefoni cellulari o telefoni dall’altro. Nel mezzo, un’interprete della lingua dei segni interpreta la comunicazione. La Fondazione PROCOM fornisce questo servizio quotidianamente da oltre 10 anni.

Da Graham Bell a myPROCOM

Graham Bell, l’inventore del telefono, ne sarebbe felice: in concomitanza con la Giornata Mondiale della Lingua dei Segni, PROCOM lancia la sua nuova app di comunicazione: myPROCOM. L’app è molto più moderna e più vicina ai clienti rispetto alla precedente app myMXX. È un grande giorno per PROCOM e un grande giorno per il mondo della comunicazione senza barriere. Vale la pena sottolineare che l’app e l’utilizzo del servizio sono gratuiti per i privati.

La Giornata della Lingua dei Segni e uno sguardo dietro le quinte

La data di lancio di myPROCOM è stata volutamente fissata in coincidenza con la Giornata della Lingua dei Segni del 23 settembre. Per l’occasione, PROCOM organizza una giornata di porte aperte nelle sedi di Olten, Losanna e Lugano. La fondazione invita la popolazione sorda e udente a dare un’occhiata dietro le quinte della fondazione.

Dove e quando?

PROCOM, Tannenwaldstrasse 2, 4600 Olten

PROCOM, Rue Caroline 7bis, 1003 Lausanne

PROCOM, Via Giuseppe Motta 7, 6900 Lugano

Orario: dalle 14:00 alle 19:00

Cosa devono aspettarsi i visitatori a Olten, Losanna e Lugano?

– Vivrete in diretta l’anteprima dell’app myPROCOM, che sostituisce la piattaforma myMMX con effetto immediato. Dal 23 settembre 2024, tutte le chiamate saranno effettuate tramite la nuova app. I visitatori della giornata porte aperte avranno l’opportunità di provarla per primi sul posto.

– I collaboratori e le collaboratrici di PROCOM spiegano le nuove funzionalità e offrono una visione esclusiva sul lavoro degli e delle interpreti di lingua dei segni.

myPROCOM è la porta d’accesso a un mondo inclusivo di comunicazione

myPROCOM è più di una semplice app: è la connessione a un mondo di comunicazione inclusivo. Grazie alla tecnologia svizzera e a un’interfaccia di facile utilizzo, myPROCOM garantisce una comunicazione fluida tra persone udenti, sorde e con problemi di udito, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. «Con myPROCOM stiamo definendo un nuovo standard di comunicazione senza barriere», afferma Roman Probst, amministratore delegato di PROCOM. «Non vediamo l’ora di presentare questa innovazione in occasione della Giornata della Lingua dei Segni e di celebrarla insieme alla nostra comunità.»Le persone interessate sono cordialmente invitate a informarsi sul cambiamento in loco e a scaricare e provare direttamente la nuova app.

I rappresentanti dei media sono pregati di iscriversi in anticipo all’indirizzo media@procom.ch.

A proposito della Fondazione PROCOM

La fondazione non-profit PROCOM è stata fondata nel 1988 e oggi conta circa 150 collaboratori e collaboratrici. I suoi servizi comprendono un servizio di interpretariato nella lingua dei segni come pure la traduzione di testi nella lingua dei segni. Inoltre, investe costantemente in infrastrutture moderne e ricerca nuove e migliori soluzioni di comunicazione. Gestisce i servizi di interpretariato nella lingua dei segni per tutta la Svizzera, il che è qualcosa di unico al mondo.

