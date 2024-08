Dal 2 settembre potranno essere presentate all’INPS, in qualità di soggetto attuatore, le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal Ministero per le Disabilità, come previsto dalla legge n.18 del 2024 che ha rafforzato la misura prevista

dall’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Lo comunica lo stesso Istituto in una nota spiegando che la misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore ed onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di detti enti.

“L’INPS sarà in prima linea nell’ attuazione di questa misura garantendo la semplificazione e la velocità delle procedure. Ringrazio la Ministra Locatelli per la fiducia. L’obiettivo, in sintonia con la missione sociale dell’Istituto, è anche quello di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità”, afferma il Presidente dell’Istituto, Gabriele Fava.

Redazione Finanza La Stampa