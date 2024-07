Torino inaccessibile, quasi 7 negozi su 10 hanno barriere architettoniche

La Consulta per le Persone in Difficoltà: "Negli ultimi 20 anni pochi passi avanti. Ora su nostra richiesta il prefetto apre un tavolo"

Anno 2024. Via Cibrario, quartiere San Donato. Ma potremmo essere in via Garibaldi, in pieno centro, oppure in corso Traiano, quartiere Lingotto.

La Consulta per le Persone in Difficoltà è andata nella principale via dello shopping di ogni circoscrizione di Torino e ha mappato un campione di 380 esercizi commerciali. Il 68 per cento non è accessibile. Il quartiere meno discriminatorio è il Centro Storico. Maglia nera San Donato, Santa Rita e il Lingotto che si avvicina al 90 per cento di negozi con barriere architettoniche.

Per la Consulta gli sforzi fatti negli ultimi vent’anni hanno dato risultati limitati. Il prefetto si è impegnato ad aprire un tavolo con le parti coinvolte.

Interviste a: Emanuel Cosmin Stoica, influencer per la disabilità e attivista; Giovanni Ferrero, direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà.

di RaiNews Torino

Giulia Dellepiane; montaggio di Paola Bovolenta