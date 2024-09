Il team della zona di produzione di Nissan nel Regno Unito sta imparando la lingua dei segni per supportare i colleghi sordi

Alcune delle persone della mega fabbrica di Sunderland stanno facendo un grande passo avanti nell’accessibilità

di Ben Lyons

È sempre commovente vedere un gruppo di persone fare un grande passo avanti in termini di accessibilità. Per alcune delle persone straordinarie della mega fabbrica Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, questo ruota attorno all’apprendimento della lingua dei segni nel tentativo di comunicare e lavorare meglio con i loro colleghi sordi.

La fabbrica nel nord dell’Inghilterra impiega circa 6.000 persone ed è responsabile della produzione di centinaia di migliaia di auto ogni anno, e per quanto riguarda il motivo per cui questa fase di accessibilità è stata messa in atto, il supervisore senior Peter Haydon spiega:

“Quattro membri del nostro team sono sordi, il che ha reso la comunicazione una sfida per i nostri supervisori e il nostro team sulla linea di produzione.

“Più di ogni altra cosa, vogliamo che tutte le nostre persone si sentano incluse e parte del team, quindi abbiamo fatto una recensione completa e una cosa che tutti volevano fare era imparare a firmare”.

Ci saranno anche ulteriori misure come parte di questo sforzo, poiché la zona di produzione è in fase di revisione per includere anche formazione, riunioni e briefing che utilizzano ausili visivi. Anche gli interpreti della lingua dei segni sono spesso portati in loco per aiutare nello sforzo di comunicazione

Redazione Game Reactor