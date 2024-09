Alla 6 ore di SPA Francorchamps, per la prima volta un Team di soli piloti disabili

Non era mai accaduto prima d’ora che una squadra affrontasse una gara di durata schierando tutti i piloti disabili. Una particolarità che fa onore al Team manager ex pilota Luca Scassa e all’intero gruppo di lavoro del Team Materia by Punto Moto Corse che mette a disposizione competenze ed abilità per rendere possibile un traguardo simile.

La 6 ore di SPA Francorchamps è una gara di alto profilo e spessore agonistico, parteciparvi è il sogno di tanti appassionati professionisti e amatori. Questo circuito è noto per le sue curve veloci, i cambi di pendenza e la lunghezza del tracciato; affrontarlo per 6 ore consecutive richiede una preparazione fisica e mentale eccezionale. Durante queste 6 ore i team si sfideranno per coprire la maggior distanza possibile, i piloti si alterneranno alla guida, effettuando pit-stop per cambiare gomme e fare rifornimento, ecco quindi che la strategia di gara sarà fondamentale per ottenere un buon risultato.

I piloti del Team Materia PUNTO MOTO Corse non sono di “primo pelo”, già impegnati nei Campionati italiani ed Europei per disabili, conteranno su moto perfettamente adattate al tipo di disabilità che possiedono. Sono: Alex Innocenti, Umberto Troisi e Lorenzo Picasso, ogniuno di loro è mosso da una passione viscerale per questo sport e la loro determinazione è una dimostrazione straordinario coraggio e capacità di superare i propri limiti. Un esempio per tutti capace di dimostrare che con la passione e il duro lavoro si possono raggiungere grandi risultati; in bocca al lupo per la gara e viva il lupo!

Redazione Moto.it

di Alberto Raverdino