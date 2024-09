Ipotesi corruzione alla XVII Paralimpiade: alcuni atleti dell’Ecuador sarebbero falsi disabili, lo denuncia l’ODDE

Come riportato da Infobae , sito di informazione in lingua spagnola più letto al mondo, l’ODDE avrebbe comunicato di ricevere, da almeno cinque anni, informazioni su atti di corruzione che continuano a colpire il mondo paralimpico. La rete consentirebbe ad atleti normodotati – con la complicità di allenatori, medici e dirigenti sportivi – di rientrare in classificazioni disfunzionali fraudolente e di poter così partecipare a eventi paralimpici, ottenendo perfino vantaggi economici.

Quella di Parigi 2024 è l’undicesima presenza paralimpica estiva per la spedizione ecuadoriana, che prima di Tokyo 2020 non aveva conquistato alcuna medaglia. Storico, in tal senso, l’oro che Poleth Isamar Méndes Sánchez si è messa al collo il 29 agosto 2021, trionfando nella finale di getto del peso femminile F20 grazie a un lancio da 14,39 metri (record del mondo). In quello stesso evento sua sorella, Anaís Méndez, è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo con 14,06 metri.