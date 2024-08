Rubato furgone per il trasporto disabili. L’appello di un papà: “I miei figli costretti a rimanere a casa”

Il mezzo era parcheggiato al posto riservato per disabili quando è stato rubato. Papà Massimo ha lanciato un appello: “Quel mezzo ha 25 anni, non ha valore economico, ma per la nostra famiglia è vitale”

di Lorenzo Nicolini

Redazione RomaToday

“Ci hanno fatto un danno enorme rubando il furgone. Ho due figli affetti da una grave disabilità e uscivano solo poche ore al giorno quando li portavo in giro su quel mezzo. Adesso, con questo furto, saranno costretti a restare in casa”. A parlare è Massimo, papà di due ragazzi, uno di 23 anni e una 19 anni, che ai taccuini di RomaToday ha raccontato la disavventura.

“Avevo parcheggiato regolarmente il nostro Fiat Ducato nel posto disabili in via Selinunte 18. Ha 25 anni quel mezzo, è malconcio, e ha un valore commerciale irrisorio, ma per noi conta tanto. Domenica sono andato a riprenderlo intorno alle 12:45, volevo uscire con i miei figli, ma poi ho notato l’amara sorpresa”, racconta Massimo.

Il furgone allestito per il trasporto dei suoi ragazzi con tanto di due posti carrozzina, pedana elevatrice, e predisposto per la gestione di presidi salvavita, era stato rubato.

“Potete immaginare l’impatto che questo può avere sulla vita dei due ragazzi in carrozzina, senza il quale si trovano totalmente impossibilitati a muoversi da casa. I miei figli sono rimasti sotto choc, per quanto la loro disabilità sia pesante non sono affatto stupidi. Sono intelligenti e brillanti, conoscono diverse lingue. Per loro quelle uscite significano molto”, sottolinea ancora Massimo che aggiunge: “Purtroppo il furgone non era assicurato contro il furto perché il vero valore è l’allestimento per disabili e ora abbiamo ml’estrema difficoltà nel trovarne un altro che abbia le stesse caratteristiche”.

Il papà ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione del Quadraro e lanciato un appello: “Se non lo hanno manomesso, la targa è BE047GS. Chiunque abbia informazioni o lo avvisti per strada può allertare le forze dell’ordine” o contattare il numero della nostra redazione al numero WhatsApp 3451709348.