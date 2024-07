“Salieri per tutti” : Inclusione e accessibilità al Salieri Circus Award con posti riservati e servizi speciali per persone sorde e non vedenti

L’International Salieri Circus Award, festival vincitore del concorso Art Bonus 2023 e unico al mondo a fondere le arti circensi con la musica sinfonica di autori classici e contemporanei eseguita da un’orchestra dal vivo, si impegna nella missione di rendere i suoi spettacoli accessibili a tutti. Nella quarta edizione, in programma dal 26 al 30 settembre 2024 al Teatro Salieri di Legnago, con l’iniziativa “Salieri per tutti” vengono riservati posti speciali per persone sorde e non vedenti, confermando l’attenzione del festival verso l’inclusività.

Per gli spettacoli del 26 e 27 settembre, saranno riservati gratuitamente 10 posti alla sezione provinciale di Verona dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) e altri 10 alla sezione provinciale di Verona dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Le persone non vedenti potranno usufruire di un servizio di audiodescrizione dal vivo che permetterà loro di seguire ogni dettaglio delle performance circensi, mentre le persone sorde avranno a disposizione un interprete che tradurrà loro le parti parlate nella lingua dei segni.

Inoltre, le persone che parteciperanno a questa iniziativa avranno la possibilità di incontrare alcuni artisti prima dell’inizio delle esibizioni, per un momento di interazione che permetterà loro di entrare al meglio nello spirito dello spettacolo e di apprezzarne ogni sfumatura. Con questa iniziativa, proposta in collaborazione con l’Ente Nazionale Circhi che ha ideato il progetto “Un Circo per Tutti”, il Salieri Circus Award continua a dimostrare come l’arte e la cultura possano essere strumenti potenti per l’inclusione e l’integrazione, offrendo a tutti la possibilità di vivere esperienze uniche e arricchenti.

Anche per questo motivo i biglietti della manifestazione per le persone disabili sono da sempre gratuiti.“Salieri per tutti” si svolge inoltre durante la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, che ogni anno viene celebrata nell’ultima settimana di settembre in tutto il mondo.

Ideato e prodotto da Proeventi, promosso da ANSAC – Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi e dalla Fondazione Teatro Salieri, il festival viene realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Legnago, della Camera di Commercio di Verona e con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Verona.

(Foto Ufficio Stampa)

di Redazione Radio Pico