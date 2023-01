Servizio Civile, UILDM lancia il nuovo sito dedicato

Insieme a questo strumento UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha avviato la nuova campagna “Scusa se è poco” per il reclutamento di 215 volontari per 26 progetti UILDM in tutta Italia

Padova, 19 gennaio 2023 – È online il nuovo sito del Servizio Civile UILDM per rimanere aggiornati sul mondo del Servizio Civile e i progetti promossi dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Continua così il percorso di consolidamento dell’immagine UILDM per rendere tutte le sue azioni più incisive.

L’obiettivo è renderlo sia uno strumento di informazione ma anche di condivisione di idee e progetti che possono far crescere l’intera associazione: proprio per questo motivo uno spazio del sito sarà dedicato al racconto delle storie e le testimonianze dei volontari in servizio e delle Sezioni che promuovono progetti.

Lo strumento è pensato per diversi tipi di fruitori, a partire dai giovani che desiderano conoscere e avvicinarsi all’esperienza del Servizio Civile, gli operatori volontari già in servizio, e gli enti partner che presentano e gestiscono progetti in collaborazione con UILDM.

Con il lancio di questo nuovo canale di comunicazione, UILDM prosegue il percorso di rafforzamento della propria azione politica in qualità di associazione di riferimento per le persone con distrofia muscolare, le famiglie, gli enti e i volontari.

UILDM e il Servizio Civile

UILDM promuove progetti di Servizio Civile su base volontaria dal 2004, in seguito all’istituzione della legge 64/01, ma accoglie obiettori di coscienza al servizio militare da molti anni prima. Condivide con il Servizio Civile i valori della solidarietà, della partecipazione e dell’inclusione sociale.

Nel mese di dicembre il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso il nuovo Bando 2022 per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile, in scadenza il 10 febbraio alle 14.

Attraverso questo Bando UILDM cerca 215 volontari per 26 progetti in tutta Italia e lancia la campagna “Scusa se è poco” dedicata al reclutamento di volontari.

«Abbiamo voluto giocare provocatoriamente su questo messaggio perché pensiamo che il Servizio Civile sia un’esperienza che dà tanto a livello personale e comunitario per il suo grande valore formativo e civile. Il Servizio Civile è sentirsi utili, ma è anche crescere nella consapevolezza di sentirsi parte di una comunità, nella quale ognuno può trovare uno spazio e dare il proprio contributo. UILDM ci ha creduto fin dall’inizio e ha investito in questa esperienza, consapevole del fatto che la lotta per i diritti delle persone con disabilità va di pari passo con la costruzione di un mondo più giusto per tutti», dichiara Marco Rasconi, Presidente nazionale UILDM.

La campagna è accompagnata dalle video testimonianze di Ilaria, attualmente operatrice volontaria nella Sezione UILDM di Legnano (MI) e Matteo, ex volontario che ha prestato servizio nella Sezione UILDM di Padova. Matteo grazie all’incontro con l’associazione è diventato consigliere della Sezione e Operatore locale di progetto, la figura che coordina i volontari di Servizio Civile all’interno di una sede.

I video sono disponibili sul canale Youtube di UILDM.

>>>Guarda la storia di Ilaria.

>>>Guarda la storia di Matteo.

Il Servizio Civile in diretta su Instagram

Di Servizio Civile, solidarietà e partecipazione parlerà Marco Rasconi giovedì 26 gennaio alle 18 in diretta sulla pagina Instagram di @uildm_nazionale con Luca Ravenna, comico e sceneggiatore televisivo, già sostenitore di UILDM in occasione della Giornata Nazionale 2022.

Il Bando 2022 scade venerdì 10 febbraio 2023 alle 14. Tutte le informazioni per partecipare e sui 26 progetti UILDM sono disponibili su serviziocivile.uildm.org.

Ufficio stampa: CS Servizio Civile, UILDM lancia il nuovo sito dedicato

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.