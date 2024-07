Con il messaggio n. 2184 del 10 giugno 2024, l’INPS ha illustrato il nuovo servizio di audio-guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale.

Questo nuovo servizio non è altro che il secondo step del Progetto n. 77 “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo servizio si strutturerà per garantire la massima inclusività ed accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità; è stato sviluppato per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale e la sua usabilità è stata testata dagli operatori non vedenti e ipovedenti dello Sportello INPS delle persone con disabilità.

Come nel caso del servizio di video-guida, la personalizzazione dei contenuti dell’audio-guida è stata realizzata mediante i dati estratti dalla procedura di “Accertamento sanitario”.

L’audio-guida mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, compreso l’eventuale riconoscimento di prestazioni economiche e le agevolazioni fiscali previste per legge.

I contenuti sono stati personalizzati con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario.

I servizi promossi tramite gli appositi link sono:

il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge);

il nuovo “ Portale della disabilità ” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto);

” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto); il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);

il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;

il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario);

il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.

L’utente con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario, che abbia inserito i propri contatti sul sito INPS, riceverà una notifica SMS o e-mail, non appena verrà emesso il verbale, e lo troverà depositato nella sua area riservata con l’avviso “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, contenente un “Personal URL” che gli darà accesso all’audio-guida personalizzata con i dati principali del suo verbale sanitario.

L’utente, letto tramite “Jaws” il testo dell’avviso, interagendo con il link in calce potrà aprire la propria audio-guida.

Nella pagina del servizio troverà un breve testo introduttivo che lo guiderà nell’ascolto delle tracce audio personalizzate e lo inviterà ad utilizzare i link di accesso diretto ai servizi online dell’INPS dedicati.

Il servizio di audio-guida sarà accessibile anche mediante i servizi di notifica dell’avviso depositati nell’app “INPS Mobile” e nell’app “IO”.

I destinatari potranno accedere all’audio-guida tramite il link presente all’interno dell’avviso notificato anche dal proprio smartphone e tablet.

Il servizio di audio-guida resterà a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.

E’ importante sottolineare come l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi, è condizione necessaria per abilitare l’Istituto all’invio delle notifiche SMS/e-mail.

I servizi di video-guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali di invalidità civile e sordità e il nuovo servizio sperimentale di audio-guida personalizzata e interattiva saranno lanciati con una campagna cross–canale, coinvolgendo, d’accordo con le Direzioni centrali competenti, gli operatori dello Sportello per persone con disabilità e le Associazioni rappresentative di questa tipologia di utenza fragile.