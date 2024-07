Roma Capitale e ‘Abili Oltre’: nuova collaborazione per l’inclusione digitale

Siglato un accordo tra Roma Capitale e l’Associazione Abili Oltre per promuovere la formazione digitale di giovani con disabilità e svantaggi sociali

La Giunta capitolina ha approvato un accordo di collaborazione con l’Associazione Abili Oltre, un’organizzazione dedicata a favorire l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità e in condizioni di svantaggio sociale. L’accordo, che formalizza una cooperazione già avviata, si concentrerà sulla formazione e orientamento alle professioni digitali per studenti e studentesse con disabilità e svantaggi sociali.

Il progetto prevede attività di formazione focalizzate sulle Hard Digital Skills, comprendenti competenze in comunicazione online, servizi digitali audio/video e di stampa, multimedialità e archiviazione digitale. Inoltre, l’associazione lancerà nelle scuole il progetto Divercity & Digital Service, finalizzato alla creazione di una start-up non profit che fornirà servizi digitali a enti pubblici e privati, impiegando lavoratori formati attraverso questo programma.

Roma Capitale e Abili Oltre collaboreranno anche con i Centri di Formazione Professionale e la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro per ampliare ulteriormente la sinergia e le opportunità offerte.

L’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per l’inclusione e la riduzione delle disuguaglianze, evidenziando come il progresso tecnologico offra nuove opportunità che devono essere accessibili a tutti.

Marino D’Angelo, Presidente dell’Associazione Abili Oltre, ha espresso orgoglio per la collaborazione e per il supporto del Comune di Roma, sottolineando l’importanza della formazione digitale certificata ICDL per preparare i giovani alle esigenze professionali moderne.

di Redazione Vivere Roma