Pronti per l’Indipendenza, FISH: passo verso autonomia persone con disabilità

Si è tenuta oggi, presso Palazzo Cesaroni, sede della Regione Umbria, la conferenza stampa di lancio del progetto Pronti per l’Indipendenza. L’evento ha visto una partecipazione significativa e ha riscosso un notevole interesse da parte di istituzioni, associazioni e cittadini.

Alla conferenza sono intervenuti la presidente dell’Osservatorio Disabilità Regione Umbria, Paola Fioroni, il presidente di Avi Umbria, Andrea Tonucci, il presidente della Conferenza delle persone con SM Aism, Gianluca Pedicini, il direttore di Ledha, Giovanni Merlo, la responsabile di progetto, Giuseppa Adamo, il presidente di FISH, Vincenzo Falabella. A moderare i lavori la giornalista Donatella Binaglia.

Il progetto Pronti per l’Indipendenza mira a promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, fornendo loro formazione e supporto per una vita indipendente e soddisfacente. Durante la conferenza, sono stati illustrati i vari aspetti del progetto, che coinvolgerà persone con disabilità, le loro famiglie, operatori e reti associative. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l’Avviso 2/2023, con FISH come capofila, in partenariato con Aism, Ledha, Fiadda, Capit, Avi Umbria, FISH Calabria e Fiadda Roma.

“Siamo entusiasti del lancio di questo progetto che rappresenta un passo significativo verso l’autonomia delle persone con disabilità. Il nostro obiettivo è creare un contesto in cui ogni individuo possa vivere una vita indipendente e soddisfacente, grazie al supporto formativo e alla creazione di reti di sostegno”. A dirlo il presidente di FISH, Vincenzo Falabella

di Redazione FISH ONLUS