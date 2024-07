E’ ancora ricoverata al San Martino la donna che giorni fa in via Roma a Recco è stata investita mentre, col semaforo verde a suo favore, attraversava la strada. Ha riportato diversi ematomi al cranio, uno forse richiederà un intervento, lesioni in varie parti del corpo e la frattura di una costola.

La donna, non udente, è stata investita da un’automedica del 118 di Genova che stava recandosi a Camogli per visitare un paziente. La ferita è stata poi trasportata in codice giallo al San Mariono dove in prima battuta è stata giudicata guaribile in trenta giorni. L’incidente è avvenuto al semaforo vicino ad una nota profumeria. Un punto dove mesi fa era morta una donna (che in quel caso aveva attraversato col rosso) e dove sono avvenuti altri incidenti. Sul posto è successivamente intervenuta la polizia urbana; saranno anche i video delle telecamere ad accertare la dinamica dei fatti.

La donna investita, molto conosciuta a Camogli dove abita, mesi fa aveva salvato due turisti che dormivano, riuscendo ad avvertirli che la casa che li ospitava stava bruciando.

di Redazione Levante News