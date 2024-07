In vista dell’anniversario della legge sugli americani con disabilità, il governatore Hochul firma una legge per sostenere i newyorkesi con disabilità

Il governatore Kathy Hochul ha firmato una legge per sostenere i newyorkesi con disabilità.

Legislazione S.9699A/ A.10457 consente ai programmi di accesso a casa per eroi di coprire il costo di importanti riparazioni domestiche che accompagnano le modifiche di accessibilità. La legislazione S.8903/A.9948 estende l’esenzione dall’imposta immobiliare. La Commissaria per le case e il rinnovamento della comunità dello Stato di New York, RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: “Migliorare l’accesso a alloggi sicuri e convenienti che consentano alle persone di rimanere nelle loro case e di essere parte della loro comunità è Il disegno di legge S9699A fa parte del pacchetto di leggi che il governatore Kathy Hochul firmerà oggi per sostenere i newyorkesi con disabilità.

Il disegno di legge contribuirà ad ampliare la partecipazione e a fornire condizioni migliori e più sicure per le persone con disabilità, compresi i veterani. La legislazione S.8903/A.9948 amplia l’esenzione dall’imposta sui beni immobili per le persone con disabilità. Il deputato Carrie Woerner ha dichiarato: “Molti proprietari di case con disabilità vivono in case che richiedono modifiche. La legislazione S.1900A/A.2487A consente alle persone disabili di rinnovare il permesso di parcheggio senza fornire certificati aggiornati o documenti medici aggiuntivi.

Andrew Hevesi: “Sono orgoglioso di continuare a lavorare per una società inclusiva” Governatore Hochul: “Questa legislazione elimina gli ostacoli e consente ai newyorkesi di accedere ai servizi”

di Redazione ESGDATA

fonte: www.governor.ny.gov