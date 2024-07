Un interprete della lingua dei segni al poliambulatorio di Borgo San Lorenzo

BORGO SAN LORENZO – Al poliambulatorio di Borgo San Lorenzo adesso è disponibile, una volta al mese, anche un interprete LiS (Lingua dei Segni Italiana). Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del progetto aziendale per l’inclusione delle persone sorde o ipoacusiche, denominato “Insieme per Comunicare meglio”.

La postazione, attiva ogni terzo mercoledì del mese in orario 13,30-17,30, si trova al piano terra, stanza 7. Il personale sarà a disposizione per dare informazioni su ambulatori di audiologia, richiesta protesi, invalidità ma anche su iniziative territoriali rivolte ai non udenti.

Dell’organizzazione del nuovo servizio si è occupata la dottoressa Cinzia Pifferi, alla quale ci si può rivolgere per avere informazioni o telefonando allo 055 8451560 o scrivendo all’email cinzia.pifferi@uslcentro.toscana.it.

Sono ben 11 i presidi territoriali dell’Azienda Usl Toscana centro dove dal 1° luglio scorso sono state attivate le postazioni con interpreti LiS (clicca qui per sedi e orari).

Il progetto ha come obiettivo l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità uditiva, sorde, o con deficit di comunicazione, e anche delle loro famiglie. Da Asl ricordano che il servizio va a implementare quello già presente in Azienda, che prevede la possibilità, su richiesta degli operatori Asl, di attivare la presenza programmata di un interprete LiS durante colloqui e visite specialistiche o esami diagnostici.

“Insieme per Comunicare meglio” è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza Consiglio Ministri Ministero Disabilità e deliberato dalla Giunta della Regione Toscana per la promozione e diffusione della lingua dei segni nelle strutture sanitarie e nei servizi socio-sanitari territoriali.

Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello