PUBBLICITA

Veronica Ortolani (FdI): “Troppe incongruenze nel regolamento che devono essere modificate per una linea direttiva più chiara da perseguire“

– articolo di Massimo Catalucci

PUBBLICITA

www.massimocatalucci.it

(Meridiananotizie) Ardea, 19 gennaio 2023 – Martedì scorso si è tenuta la seduta della VI Commissione Consiliare “Servizi alla Persona”, nella quale si è discusso delle modifiche da apportare al regolamento della Consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità per delle incongruenze riscontrate nel testo.

Erano presenti alla seduta, il Presidente Veronica Ortolani, l’Assessore Simone Centore, i consiglieri Antonella Cofano, Franco Marcucci, Roberta Tedesco, Calliope Ludovici, Luca Vita e il consulente del Presidente William Spina

“A seguito di un’attenta discussione – dichiara il Presidente della Commissione, il Consigliere Veronica Ortolani (FdI) – dove è stato considerato ogni punto del regolamento della ex ‘Consulta cittadina per il superamento dell’Handicap-Ardea’, oggi denominata ‘Consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità‘ e nel quale sono sorte delle incongruenze, è stata stilata una bozza da sottoporre ai capi gruppo consiliari i quali potranno poi, salvo eventuali altre modifiche da apportare, sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.“