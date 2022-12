Elezioni regionali 2023, in Lombardia e Lazio si vota il 12-13 febbraio

Per il Lazio era già stato deciso, per la Lombardia si attendeva solo la conferma. Che è arrivata oggi con il via libera del Consiglio dei ministri ad indire le elezioni regionali per domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

Contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi anni in quasi tutte le tornate elettorali, i cittadini stavolta potranno andare ai seggi in due giorni, ampliando quindi le possibilità di esercitare il diritto di voto.

Con la fissazione della data, naturalmente, parte l’iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati e subiscono un’accelerazione anche le manovre per la scelta dei candidati governatori dei vari schieramenti in campo.

Proprio in questi giorni sia nel Lazio che in Lombardia si va componendo il quadro sia delle alleanze politiche che la rosa dei candidati.

Le liste vanno presentate entro trenta giorni dalle elezioni e quindi, considerando che ormai il Natale è alle porte, i tempi si sono fatti ristrettissimi.