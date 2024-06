Presentati i decreti salva-casa e sport e sostegno didattico ad alunni disabili

La Camera è convocata lunedì 10 giugno alle ore 15 con le seguenti discussioni generali: proposta di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (C. 433-A); mozione concernente iniziative in merito al Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Nella seduta di lunedì 3, il decreto semplificazione edilizia e urbanistica, il cosiddetto salva-casa, è stato assegnato alla Commissione Ambiente, mentre il decreto sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è stato assegnato alla Commissione Cultura.

