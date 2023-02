Elezioni Lombardia 2023, Pierfrancesco Majorino (PD): ecco le sue proposte per la disabilità

PUBBLICITA

Così come nel Lazio, domenica 12 e lunedì 13 febbraio ci saranno le Elezioni Regionali Lombardia 2023 (qui la guida completa). Rispetto alla regione del Centro Italia, i candidati in corsa per il posto di presidenza sono quattro: per ognuno di loro, la redazione di Ability Channel ha analizzato i vari programmi elettorali per scoprire quali sono le proposte per le persone con disabilità. In questo articolo approfondiremo quelle di Pierfrancesco Majorino, candidato con il Partito Democratico.

Elezioni Regionali Lombardia 2023: cosa dice il programma elettorale sulla disabilità di Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico)?

All’interno del programma per le Elezioni Regionali Lombardia 2023, consultabile online, il candidato sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra e Partito Civico per Majorino Presidente, presenta alcune voci dedicate alle persone con disabilità. In sintesi, ecco quali sono le sue proposte:

istituzione dell’ agenzia della Vita Indipendente e riconoscimento dell’ assistente personale per permettere alle persone con disabilità di avere una vita lavorativa e pienamente inserita nella società;

e riconoscimento dell’ per permettere alle persone con disabilità di avere una vita lavorativa e pienamente inserita nella società; abolizione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici, attraverso un grande Piano regionale di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, realizzato anche per supportare e sostenere i Comuni;

nei luoghi pubblici, attraverso un grande Piano regionale di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, realizzato anche per supportare e sostenere i Comuni; intervento di accompagnamento e sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità , sin dalle prime diagnosi, curando con particolare attenzione i passaggi dalla prima alla seconda infanzia e dall’adolescenza alla maggiore età;

, sin dalle prime diagnosi, curando con particolare attenzione i passaggi dalla prima alla seconda infanzia e dall’adolescenza alla maggiore età; istituzione di un fondo speciale per progetti innovativi per le bambine e i bambini con disabilità allocando 10 milioni di euro “tolti” dalle spese di rappresentanza del Presidente di Regione Lombardia e della Giunta;

allocando 10 milioni di euro “tolti” dalle spese di rappresentanza del Presidente di Regione Lombardia e della Giunta; costruzione di un fondo regionale integrativo per il sostegno delle persone non autosufficienti , per supportare le famiglie nel sostenere le sperse per il lavoro di cura degli assistenti familiari regolarizzati;

, per supportare le famiglie nel sostenere le sperse per il lavoro di cura degli assistenti familiari regolarizzati; investimenti infrastrutturali per individuare soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano di conseguire e mantenere la massima autonomia;

in vista delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, lavorare per un utilizzo ottimale dei fondi con un orizzonte di lungo periodo per migliorare la vita delle persone.

Chi è Pierfrancesco Majorino?

Pierfrancesco Majorino è nato a Milano il 14 maggio 1973 ed è uno scrittore e politico italiano. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali nella Giunta Pisapia e nella Giunta Sala a Milano. Dal 2019 invece è parlamentare europeo.