Calcio e disabilità, gli Insuperabili coinvolti in una campagna di comunicazione di Kappa

PUBBLICITA

di Marco Berton

PUBBLICITA

La disabilità inizia ad entrare sempre più spesso nel mondo della pubblicità. A farlo, ancora una volta, sono gli atleti, perché gli Insuperabili sono stati scelti per la nuova campagna di comunicazione digitale #KeepPerforming per la stagione autunno-inverno di Kappa, lanciata tra novembre e dicembre.

L’annuncio è stato fatto lo scorso 2 dicembre, vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. A essere selezionati per la campagna (realizzata dall’agenzia Mashfrog Creative Solutions) sono stati tre team: oltre ai ragazzi e alle ragazze tesserati per la società nata nel 2012 con l’obiettivo di promuovere il calcio per ragazzi con disabilità in Italia e nel mondo, infatti, i protagonisti sono la crew di street artist torinese Truly Design e il trio di dj Le Strulle.

Lo storytelling si è basato su alcuni concetti fondamentali: «Con l’ausilio di video e immagini – spiegano i promotori – la campagna mette in risalto le caratteristiche principali che accomunano i tre team testimonial: l’esaltazione della diversità, il desiderio di cercare nuovi orizzonti e la determinazione nel superare costantemente gli ostacoli, trovando in ogni momento dentro se stessi la voglia di vivere ed esaltare la propria passione. Kappa mostra come la forza di un team abbia la potenza di amplificare il successo delle storie individuali».

A esprimere grande soddisfazione per questo nuovo traguardo è stato il fondatore e Presidente di Insuperabili Davide Leonardi: «La campagna – ha commentato – promuove gli stessi valori ed obiettivi che cerchiamo di trasmettere a tutti i nostri atleti ogni giorno: siamo infatti fermamente convinti che il team sia in grado di migliorare, crescere e potenziare il valore del singolo, in ogni contesto sportivo e non. Siamo sicuri che da qui al 2025 potremo realizzare altri grandi progetti insieme».