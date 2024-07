Il Polo Progressista e di Sinistra ha richiesto video con sottotitoli per i non udenti

La consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra (M5S e UP) ha richiesto al Presidente Incoronato di attivarsi presso il Servizio Infrastrutture Tecnologiche comunale affinché venga garantita per ogni seduta di commissioni e consigli comunali la sottotitolazione per non udenti.

Questa funzione è prevista dalla piattaforma di videoconferenza Smart.Cloud.Pro utilizzata dal Comune di Massa ma non è mai stata attivata in questi quattro anni. Il Polo Progressista e di Sinistra ritiene che la trasparenza debba accompagnarsi all’inclusione nella vita politica della nostra città. Garantendo commissioni consiliari e consigli comunali sottotitolati si farebbe un passo ulteriore in tale direzione.

Ampliare la partecipazione alla politica amministrativa quotidiana della città è un ottimo antidoto per ridurre i fenomeni di disinteresse e astensione dal voto dando così gambe alle parole del Presidente della Repubblica Mattarella.

Polo Progressista e di Sinistra

di Redazione La Gazzetta di Massa e Carrara