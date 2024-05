Musei nazionali di Matera: un impegno costante per l’Inclusione e l’Accessibilità

I Musei nazionali di Matera riaffermano il proprio impegno per l’inclusione e l’accessibilità, consolidando la propria missione di luogo della cultura aperto a tutti.

Aderendo alla rete “Museo per tutti”, progetto ideata nel 2015 da L’abilità Onlus in collaborazione con la Fondazione De Agostini, il Museo persegue la finalità di rendere il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola accessibile e fruibile in autonomia anche da parte delle persone con disabilità intellettiva, sia bambini che adulti.

Museo per tutti si pone in continuità con le numerose iniziative promosse dal Musei nazionali di Matera in termini di inclusione. Dopo il percorso “Tiresia. Il mito tra le tue mani”, dedicato alle persone con disabilità visiva e uditiva, che offre un’esperienza coinvolgente permettendo ai visitatori di immergersi nell’affascinante mondo della mitologia attraverso sensazioni tattili, percorsi sonori e esperienze sensoriali, grazie a “Museo per tutti” il Museo Ridola mette a disposizione dei visitatori con disabilità intellettiva due guide redatte realizzate in linguaggio Easy to read e con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Le guide, scaricabili on line, offrono a questo tipo di destinatari e ai loro caregiver la possibilità di avere a disposizione un materiale fruibile e gratuito da utilizzare nella fase di preparazione, in modo da poter avere un’esperienza di visita sempre più piacevole e adatta ai propri bisogni.

Scarica subito le guide del Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola:

Redazione Museo Nazionale di Matera