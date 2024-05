MED-EL lancia le ultime, rivoluzionarie innovazioni per il trattamento della perdita uditiva con impianto cocleare

Quattro nuove tecnologie che inaugurano l’epoca della telemedicina nell’implantologia cocleare: una suite innovativa per il trattamento personalizzato dell’ipoacusia, sia per i medici che per i pazienti con impianti cocleari MED-EL

27 maggio 2024 – (Milano, Italia): In occasione del 110° Congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che si svolge a Bergamo dal 22 al 25 maggio, MED-EL, azienda leader nelle soluzioni per l’udito, presenta quattro tecnologie che inaugurano l’epoca della telemedicina nell’implantologia cocleare e rappresentano un importante passo avanti nel trattamento “su misura” dell’ipoacusia.

Da oltre 30 anni, MED-EL unisce tecnologia d’avanguardia e innovazione per sviluppare impianti cocleari, dispositivi medici altamente innovativi che consentono a persone affette da perdita uditiva (anche grave) di ritrovare la gioia dell’udito e di tornare a connettersi al mondo che li circonda. La nuova suite presentata include: il software MAESTRO 10 e l’applicazione HearCare per l’assistenza al paziente da remoto, una nuova versione del software OTOPLAN per pianificare, con ancora maggior precisione, chirurgie otologiche su misura, l’adattatore AudioStream per lo streaming diretto di musica e telefonate con RONDO 3.

MAESTRO 10, l’app HearCare e AudioStream sono già disponibili a livello globale. OTOPLAN è disponibile per i paesi con marcatura CE.

“Ogni persona è unica e speciale. Così come è speciale ed unico il modo in cui viviamo la nostra vita ed il modo in cui ascoltiamo. MED-EL ha scelto di mettere al centro questa unicità e di trarne ispirazione nel progettare e sviluppare prodotti che non siano di ‘taglia unica per tutti’, ma che rispondano alle esigenze specifiche di ogni persona”, dichiara Gionata Conni, Marketing e Product Manager di MED-EL Italia. “Le recenti innovazioni che siamo orgogliosi di presentare costituiscono una pietra miliare per il trattamento personalizzato dell’ipoacusia, sia per i medici che per i pazienti che utilizzano i nostri impianti cocleari. Grazie a questi traguardi, possiamo porre le persone con ipoacusia ancora di più al centro del trattamento uditivo, semplificando la loro quotidianità e migliorando la loro esperienza di ascolto. Al contempo, offriamo ai professionisti strumenti ancora più avanzati per la pianificazione chirurgica, per il mappaggio e l’assistenza da remoto, consentendo loro di valutare le soluzioni più efficaci per le esigenze specifiche di ciascun paziente, fornendo così un’assistenza personalizzata semplice e rapida. Il tutto, per permettere al clinico di fornire un udito migliore ai pazienti“.

Accessibilità e assistenza personalizzata da remoto: MAESTRO 10 e App HearCare

L’applicazione HearCare di MED-EL permette ai professionisti medici di monitorare l’impianto dei pazienti e di eseguirne la regolazione a distanza, inaugurando così l’epoca della telemedicina nell’implantologia cocleare.

Da ora in poi, gli audiologi possono ottimizzare le impostazioni, creare backup di configurazione e controllare i risultati in qualsiasi momento, dando la possibilità ai pazienti di gestire le funzioni del proprio audio processore comodamente da casa, con un semplice clic.La nuova funzione “Tutore” fornisce inoltre una maggiore sicurezza per i più piccoli, consentendo ai genitori o agli operatori sanitari di avere sempre sotto controllo, in tempo reale, l’impianto cocleare del bambino.

Queste funzionalità sono supportate da un nuovo software clinico, MAESTRO 10, che consente ai professionisti di ospedali e Care Centers di mettere a punto, da remoto, il mappaggio dell’audio processore dei portatori di impianto cocleare MED-EL che utilizzano RONDO 3, SONNET 2 e SONNET 2 EAS.

Ascolto sempre più personalizzato: l’adattatore AudioStream per RONDO 3

L’adattatore AudioStream ridefinisce lo streaming wireless per gli utenti che utilizzano l’audio processore RONDO 3. Grazie alla tecnologia Bluetooth® Low Energy, l’accessorio connette perfettamente gli utenti ai propri suoni preferiti, a casa o in viaggio. L’accessorio è compatibile con smartphone e tablet iOS e Android, nonché con smart TV, e offre un suono stereo coinvolgente e di alta qualità, migliorando l’ascolto di telefonate, musica e TV.

Chirurgia di precisione per l’impianto cocleare: la nuova generazione di OTOPLAN

L’assistenza personalizzata per i portatori di impianti cocleari inizia prima dell’intervento chirurgico. La versione ottimizzata del software OTOPLAN contribuisce a rivoluzionare la chirurgia di impianto cocleare, rappresentando un progresso significativo per la medicina di precisione e per il trattamento personalizzato del paziente.

Questo software altamente innovativo, nato dalla collaborazione tra CAScination AG e MED-EL, consente ai chirurghi di studiare l’anatomia unica di ciascun paziente, sia prima di entrare in sala operatoria che dopo, con una precisione ed una efficienza senza precedenti.Attraverso dettagliate visualizzazioni in 3D, i chirurghi ottengono informazioni cruciali per personalizzare le procedure di intervento e selezionare l’impianto cocleare che meglio si adatta alle caratteristiche uniche della coclea di ogni paziente, ottenendo un miglior risultato durante l’operazione e ottimizzando la performance uditiva del paziente.

Inoltre, OTOPLAN include adesso anche la possibilità di analizzare l’imaging post-operatorio basandosi non solo su esami TAC ma anche su esami RX. Questo rende molto più facile l’accesso ad un fitting di precisione, in particolare al mappaggio basato sull’anatomia che allinea la stimolazione elettrica all’anatomia del singolo paziente, permettendo un udito ancora più naturale.

“Non si tratta solo di innovazione di prodotto ma di novità in grado di rivoluzionare la vita delle persone e le procedure chirurgiche di IC. Dall’ottimizzazione della precisione chirurgica all’empowerment del paziente: queste innovazioni riflettono il nostro impegno a fornire strumenti precisi ed efficaci per medici e professionisti, accompagnando ogni persona lungo tutto il percorso uditivo e garantendo un’esperienza uditiva più naturale possibile”, conclude Gionata Conni, Marketing e Product Manager di MED-EL Italia”.

