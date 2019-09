Il Gruppo Giovani Anpas Piemonte ha partecipato, il 26 settembre, alla campagna di sensibilizzazione europea Eroi Senza Superpoteri, ideata da Samaritan International per promuovere la formazione sul primo soccorso nelle scuole e divulgare l’importanza di alcune semplici procedure per salvare la vita degli altri senza essere supereroi.

Comunicato stampa Anpas – Eroi senza superpoteri

In Piemonte il flash mob del soccorso si è svolto al Palazzetto dello sport di None, in piazza statuto ad Asti e all’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani, in totale coinvolti oltre mille ragazzi e ragazze delle scuole.

L’obiettivo del flash mob europeo è di sensibilizzare i giovani alle procedure di primo soccorso in qualunque situazione: chiamare i soccorsi, saper riconoscere l’emergenza, effettuare le manovre di primo soccorso. Il messaggio è chiaro: tutti possono diventare eroi senza essere in possesso di superpoteri, a cominciare dai più piccoli.

L’organizzazione del flash mob al Palazzetto dello sport di None è stata affidata ai giovani volontari soccorritori Anpas di Croce Verde None e Croce Bianca Orbassano in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica None Football Club e la Protezione Civile Comunale. Presenti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie Gianni Rodari e Don Paolo Albera; più tutti gli studenti della scuola superiore di primo grado Ada Gobetti, per un totale di circa 500 ragazzi.

Le volontarie e i volontari Anpas della Croce Verde Asti sono riusciti a coinvolgere diverse classi del Liceo Artistico Benedetto Alfieri, dell’Istituto di Istruzione Superiore Giobert, delle Scuole secondaria di primo grado Parini, Martiri e Brofferio, una classe della Scuola primaria Cagni, una classe della Scuola “La banda dei 5” e alcuni partecipanti dell’Università della Terza Età di Asti, 573 studenti.

L’Associazione Anpas Volontari del Soccorso di Dogliani ha organizzato il flash mob all’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani, presenti circa 140 ragazzi di seconda e terza media.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Fotografie in buona risoluzione del flash mob europeo del soccorso sono disponibili al seguente link:

https://www.flickr.com/photos/anpas-piemonte/albums/72157711074456712

Grugliasco (To), 26 settembre 2019

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it