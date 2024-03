Volontariato e disabilità, incontro di gruppo promosso dal Cesvol

Appuntamento mercoledì 27 marzo nella sede di Perugia

Perugia, 22 marzo 2024 – Un incontro di gruppo rivolto a volontari e aspiranti volontari coinvolti nella relazione con persone con disabilità. E’ quanto verrà realizzato mercoledì 27 marzo alle ore 17.00 presso il Cesvol Umbria, nella sede di via Campo di Marte n.9 a Perugia.

“Nella relazione con la persona con disabilità – spiegano dal Cesvol – sono molteplici le dinamiche che si attivano e di cui è possibile fare esperienza. Ciò che poi apprendiamo da tale esperienza, e il modo in cui la consideriamo, è a sua volta influenzato da numerosi fattori che entrano in gioco. Tra i principali vi è la rappresentazione che ciascuno di noi ha della disabilità. È importante quindi partire con il chiedersi cosa rappresenti per noi la disabilità, affinché si possa favorire una maggiore consapevolezza di come le nostre rappresentazioni e opinioni si articolino all’interno della relazione con l’utente disabile e in che modo siano in grado di influenzarla”.

Il laboratorio di condivisione si presenta come un’opportunità per esplorare e riflettere sulle dinamiche della relazione con gli utenti disabili, sviluppare una maggiore consapevolezza e competenza nella gestione di tali relazioni e favorire una maggiore inclusione e comprensione reciproca.

Per partecipare all’incontro scrivere a perugiacentro@cesvolumbria.org oppure contattare il numero 392 209 1098.

Redazione Umbria cronaca