Giornata nazionale della sordità: visita gratis in 250 ospedali

Roma – Il 29 ottobre si terra’ la VI edizione della Giornata nazionale per la lotta alla sordita’ , alla quale partecipano oltre 250 ospedali italiani nei quali ci si potra’ far controllare gratuitamente l’udito.

La giornata e’ segnalata anche sul sito della Societa’ italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (www.sioechcf.it) dal presidente, Delfo Casolino. Giancarlo Cianfrone, presidente dell’Associazione italiana ricerca sordita’ – Onlus, nel presentare l’iniziativa ha dato cifre preoccupanti: un adulto su 7 non ha un udito normale, un adulto su 6 ha un difetto uditivo tale da creare problemi nella vita quotidiana, un adulto su 10 ha una perdita uditiva per la quale e’ raccomandabile un dispositivo uditivo. Peraltro, la sordita’ e’ una patologia in costante aumento e colpisce circa il 12% della popolazione italiana.

22 Mila bambini sono colpiti da sordita’ (l’1% della popolazione 1-3 anni) mentre addirittura il 50-60% degli ultra-ottantenni ne soffrono. Enormi anche i costi per la cura della patologia a carico del servizio sanitario nazionale: 3,6 miliardi di euro.

(DIRE)