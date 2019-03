Bologna è considerata la città universitaria per eccellenza in Italia e non solo. Questo grazie alla sua conformazione con varie sedi universitarie sparse per la città ma anche per gli svariati luoghi in cui gli studenti possono andare a divertirsi. Non ho fatto il calcolo preciso ma, secondo me, se usciste ogni sera per un anno avreste un posto diverso per 365 giorni. Le dimensioni della città sono minori rispetto ad altri capoluoghi ma sotto questo aspetto, Bologna non delude. Oggi dopo un’attenta selezione sono qui ad illustrarvi 10 luoghi in cui fare aperitivo a Bologna.

Piazza Aldrovandi 21B, 051 6569781

Locale situato tra Strada Maggiore e Via San Vitale, due delle vie principali del Centro di Bologna. Potete scegliere se posizionarvi all’interno tra l’arredamento raffinato e moderno o sistemarvi all’aperto tra sedie e tavoli colorati con qualche alberello ad arricchire di verde il tutto. È un locale utilizzato molto per feste di lauree o anniversari vari. L’offerta è varia sia nella scelta tra cocktail che nella scelta di cibo. I dolci preparati artigianalmente sono disponibili durante tutta la giornata. La cura e la qualità sono i punti di forza di questo locale.

Via Valdonica 5, 051 0951448

Sorge nella zona dell’ex ghetto ebraico, vicino alle due Torri in particolare qualche passo da Via Zamboni, la via universitaria per eccellenza. Camera a Sud vi accoglie con un arredamento vintage ammodernato e musica jazz. Dopo esservi sistemati, potete scegliere tra una selezione di vini (tra le oltre 200 etichette) o un cocktail tra le rivisitazioni dei classici italiani. Per quanto riguarda il cibo sono consigliati crostini, tapas e i taglieri. Ottima iniziativa del locale è la valorizzazione di mostre fotografiche e chef ospiti regolari che propongono un menù personale con accostamento cibo-vino.

Via del Borgo di San Pietro 1, 051 228767

Ricavato dalla cappella privata dalla famiglia Bentivoglio risalente a metà del ‘500, qui troverete affreschi originali dell’epoca. Il locale saprà offrirvi non solo un bel ambiente, ma anche una apprezzabile scelta di distillati, liquori italiani ed internazionali. La qualità è un punto forte del locale che utilizza i migliori prodotti per soddisfare i propri clienti. Potrete inoltre valorizzare i vostri drink con piatti tipici del territorio emiliano. È un locale molto ambito anche per la posizione nell’incrocio con Via delle Belle Arti, zona molto frequentata sia di giorno che di sera. Provare per credere.

Piazza Galvani 1, 051 2750041

Situato nel palazzo dell’Archiginnasio è un punto di riferimento storico per i bolognesi. È ancora per tutti il salotto di Bologna per eccellenza, personaggi di spicco bolognesi hanno frequentato questo bar. Per un aperitivo di lusso con vari assaggi e vini di prima scelta questo è il luogo ideale. Potersi inoltre sedersi con i tavolini in Piazza è davvero speciale e fa prendere un altro gusto all’esperienza. Consigliati sono i cocktail e i vini con l’accompagnamento di stuzzichini caldi e freddi.

Via Rialto 10/A, 051235944

Locale un po’ più defilato dal centro rispetto agli altri ma in cui vale la pena fare un aperitivo. Troverete pochi tavoli ma una buona scelta di cocktail o birre artigianali prodotte da loro, non abbiate paura nel chiedere consigli ai gestori . Come cibo consiglio crostini o taglieri grazie alla selezione di prodotti locali e testati dagli stessi. Occhio agli eventi e party a tema. Semplice ma efficace.

Via Indipendenza 39, 051 232337 o Via Caprarie 4, 051 2960323

Questo locale ha due sedi dislocate una su Viale Indipendenza, il famoso viale dello shopping bolognese, mentre l’altro su via Caprarie, strada che circonda le “Due Torri”. Entrambe sembrano alternative valide in termini di posizione in quanto l’offerta è la stessa. Ad ogni modo dalle 18.00 di ogni giorno dopo lavoro, università o semplice turismo potrete rilassarvi al meglio in uno di questi locali. Potete richiedere un buon bicchiere di vino o un bel cocktail disponibile anche in formato Maxi. Durante l’aperitivo potrete gustarvi un buon buffet oltre che il servizio di caffetteria e pasticceria, regolarmente offerto durante il giorno, con prodotti creati artigianalmente dalla stessa pasticceria.

Via Belvedere 11/B, 3403697708

Il locale è situato dietro al “Mercato delle Erbe” ed è davvero particolare. È infatti stato il primo bar in Italia ad essere aperto e gestito da sordomuti. È infatti possibile anche ordinare usando la lingua dei segni illustrata al banco. Questo vi permetterà di avvicinarvi ai gestori e vivere il mondo dalla loro prospettiva, oltre che ricevere un piccolo sconto, rendendo l’ambiente ancora più amichevole. Aperitivo a buffet molto economico, consiglio birra e cocktail. State attenti perché è sempre pieno, fate modo di arrivare per tempo ed ottenere un posto.

Via Nazario Sauro 24/F 3473276768

Situato in una trasversale di Via Ugo Bassi, questo locale saprà includervi a tutti a 360°. È accessibile agevolmente anche a non vedenti e disabili, vi sono accortezze di ogni genere. Il luogo offre inoltre eventi unici e di ogni genere, cito solo le “Cene Al Buio”. È un luogo di inclusione massima, sembra più un salotto di amici. Organizzano aperitivi etnici come quello marocchino e congolese, dove potrete gustare cibo e vivande dei vari luoghi. I prezzi sono onesti e l’impegno che ci mettono questi ragazzi merita una visita.

Via Zamboni, 6/B 051 273102

Locale situato a nemmeno 50m dalle torri all’inizio di Via Zamboni. Dalle 18 fino alle 23.00 di ogni giorno è possibile usufruire del buffet con drink a soli 10 Euro, con lo sconto del 10% se siete studenti. Durante il servizio si può usufruire di un’ampia scelta di cibo da stuzzichini a pizza, da pasta a salumi, fino al pesce.

Vicolo Ranocchi 1/D, 3479680171

Questa osteria è aperta dal 1465 e si trova “incastrata” tra le vie più caratteristiche e forse tra le più antiche di Bologna. L’osteria è un luogo magico per viaggiare indietro nel tempo e riscoprire le relazioni sociali. Qui potrete trovare un’ampia offerta tra vini neri, bianchi, champagne, vini liquorosi e birre. Per quanto riguarda il cibo? Un elemento distintivo dell’osteria è che potrete portarvi da un altro locale, da casa o da dove volete gli alimenti da stuzzicare mentre vi degusterete l’offerta di vivande dell’osteria. L’unica pecca è la chiusura un po’ prematura rispetto ad altri locali (9.30). Back to the past.

