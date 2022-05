Capri, disabile con carrozzina elettrica non può salire sui bus: “Discriminato”

I nuovi mezzi in dotazione non hanno le pedane elettriche. Appello lanciato al Governo

Disabili impossibilitati a usare i bus a Capri

di Pierfrancesco Maresca

I nuovi autobus in dotazione a Capri, denuncia Durso, non sono in possesso di pedane elettriche che consentono a chi usa una carrozzina elettrica di utilizzarli. Inoltre gli è stato replicato che lui può utilizzare la strada per muoversi ma, fa notare, le carrozzine elettriche non sono considerate mezzi di circolazione.

Le sue parole

“Prendere l’autobus per me è sempre stato difficile essendoci sull’isola solo 2 mezzi a disposizione, ma quelli almeno erano forniti di una pedana elettrica sul retro che mi permetteva di salire” spiega. Ora si appella alla Regione Campania, al Governo e al Capo di Stato. Conta di ricevere un riscontro.