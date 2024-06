Napoli, trasporti gratis per i disabili di periferia

Si chiama “Muoviamocinsieme”, proprio così, con l’unione delle due parole a formarne una sola. E’ il servizio offerto dalla cooperativa “Cosy for you” che consentirà alle persone con difficoltà motorie o altri bisogni speciali di alcuni quartieri periferici di Napoli, nella fattispecie Scampia, San Giovanni a Teduccio, Barra e Pianura, di viaggiare a titolo gratuito fino alla fine del mese di novembre del 2025, per un anno e mezzo. In che modo? Con veicoli adeguatamente attrezzati e la possibilità di un accompagnatore.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Liberi di muoversi e di viaggiare tutti!” ed è realizzata anche grazie all’organizzazione di volontariato Peepul e al contributo del Ministero per le Disabilità, erogato dall’assessorato al Welfare del Comune di Napoli nell’ambito del “Fondo per le periferie inclusive.

Per le stesse persone sarà anche possibile recarsi gratuitamente al Pizza Village che si terrà alla Mostra D’Oltremare dal 14 al 23 giugno, prenotandosi sul sito di Peepul.

Redazione RAI NEWS