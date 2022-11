Inaugurato il Circolo sordi Tombole e tanti altri incontri

PUBBLICITA

E’stato inaugurato nel cuore di Ginestreto il circolo gestito dall’Asd Sordi Pesaro. E’ nato un luogo di accoglienza, condivisione e divertimento. L’associazione sordi si è rimboccata le maniche e nel giro di pochi mesi ha rimesso in piedi un posto che stava cadendo a pezzi. Ora invece è sistemato e si presenta molto bello e funzionale. Si può bere un caffè, mangiarsi un panino, stare in compagnia giocando a carte o a biliardo. C’è anche una mega tv dove si possono seguire partite di qualsiasi sport o guardarsi un film, anche sottotitolato.

Finalmente una realtà completa che si sviluppa grazie a un progetto che punta a restituire gli spazi a chi riesce poi a valorizzarli. Un progetto che ha preso vita grazie ad un lavoro di squadra portato avanti anche con il sostegno delle istituzioni. In prima linea in questo progetto ci sono i consiglieri del Quartiere 3, Francesca, Marta Cesare e Fulvia che hanno appoggiato l’iniziativa fornendo un aiuto anche economico. Il sostegno è poi arrivato anche da parte del Comune di Pesaro. Ma i veri protagonisti sono stati i tanti soci dell’Asd Sordi Pesaro, che hanno messo a disposizione le loro abilità nella ristrutturazione dell’edificio.

Il circolo, tapezzato di foto e articoli delle tante vittorie sportive conquistate in questi anni, è aperto a tutti, non solo ai sordi, e c’è già una ricca programmazione per tutti i gusti. Saranno organizzati raduni di calcio a 5 e di basket utilizzando il campetto del paese, poi per le festività natalizie si organizzeranno tombole e ci sarà anche una collaborazione con la festa delle candele di Candelara. A primavera, inoltre, sono pianificati incontri di utilità sociale ed inclusivi, non mancherà l’Aperilis, un incontro all’ora dell’aperitivo in cui si impara la lingua dei segni, e ancora motogiri e attività enogastronomiche, c’è infatti anche una cucina molto funzionale all’interno del locale.

Al taglio del nastro erano presenti il vice sindaco Vimini, gli assessori Belloni, Pozzi, Pascucci, Pandolfi, Frenquellucci e il consigliere regionale Biancani. Presente anche Falcioni dell’Auser. Il brindisi è stato dedicato a Francesca Tommasoli, deus ex machina della realizzazione di questa realtà dal grande valore soprattutto sociale.

