Bella e ricca di suggestioni la Santa Messa celebrata presso la chiesa di San Pio X con linguaggi facili da leggere e animata dai giovani del CSE di Anffas NordMilano, di Mirabilia Dei di Bresso, dell’AsC di Cinisello e dai gruppi scout di Cormano.

Invitati dal Parroco, don Andrea Gilardi, e alla presenza del Sindaco Giacomo Ghilardi e degli Assessori Riccardo Visentin e Fabrizia Berneschi, la Messa inclusiva ha offerto, nella chiesa gremita, le letture dei giovani del CSE e le loro riflessioni sulla Trinità quale unico fattore generativo delle diversità che costituiscono ogni angolo di mondo e “del quale siamo enormemente grati al Signore, che non vuole l’unità come uniformità, ma come differenze” ha detto il presidente di Anffas Francesco Cacopardi al termine della celebrazione.

Redazione NordMilano24