Blanca, la fiction con Giannetta promossa: “Grande attenzione verso la disabilità”

Blanca, la seconda stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta promossa dal Movimento Italiano Genitori

Tra le fiction più seguite della passata stagione della Rai c’è Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta. La fiction narra le vicende della detective non vedente Ferrando e i suoi casi ambientati a Genova. Le puntate hanno sfiorato più del 20% di share sui teleschermi di Rai 1, tanto da essere già stata confermata dai piani alti della Rai per una nuova stagione. Nel frattempo, il settimanale DiPiù Tv ha intervistato Maria Rita Munizzi, la presidentessa del Movimento Italiano Genitori che ha parlato di Blanca lodando la seconda stagione:“Troviamo attenzione verso la disabilità ma anche ironia e grande forza grazie alla protagonista, una ragazza non vedente che non si arrende mai”.

Blanca avrà una terza stagione che debutterà nel 2025 su Rai 1

Blanca avrà un seguito dopo il clamoroso successo ottenuto con la seconda stagione. Maria Chiara Giannetta tornerà a vestire i panni della detective Ferrando in nuove puntate che terranno alta l’attenzione del pubblico di Rai 1. Le riprese sono in partenza nelle prossime settimane a Genova mentre la messa in onda della terza stagione di Blanca è prevista per l’autunno 2025. Maria Chiara Giannetta tornerà a collaborare con Ezo Paci nei panni di Mauro Bacigalupo e Giuseppe Zeno in quelli di Michele Liguori.

Maria Chiara Giannetta sbarca su Sky con Rosa Elettrica

Ma per Maria Chiara Giannetta si prospetta una stagione televisiva ricca di impegni. Oltre alla terza stagione di Blanca, l’attrice debutterà su Sky. La donna sarà la protagonista di una nuova serie tv dal titolo Rosa Elettrica. Si tratta di un thriller on the road che è stato girato a Roma, Milano, Napoli, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Per Maria Chiara Giannetta un nuovo ruolo dopo poter mettere in mostra tutto il suo talento dopo averla già vista in Don Matteo nei panni della capitana Anna Olivieri e in Blanca in quelli della detective Ferrando.

Redazione Televisionando

di Giulia Bertaccini