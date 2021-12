“Commemorazione dei cento anni dell’Associazione Lomellina Sordi di Vigevano”

PUBBLICITA

In data 18 dicembre è stata eseguita la commemorazione del centenario dell‘Associazione Lomellina Sordi di Vigevano presso la Sala dell’Affresco del Castello di Vigevano.

Oltre ai presenti c’erano alcune autorità tra cui il Sindaco, il sig. Ceffa, e l’Assessore con Delega alle Politiche Educative, la sig.ra Brunella Avalle, che d’altro è stata collega del Presidente dell’Associazione, per circa 40 anni, che hanno poi portato i saluti e in particolare l’Assessore Avalle ha tenuto un discorso molto equilibrato, la quale ha voluto sottolineare l’esistenza delle varie difficoltà che le persone sorde incontrano ogni giorno e non solo ha dato anche dei suggerimenti sul come posizionare l’Associazione affinché possa ottenere tutti i benefici a favore delle persone sorde che vivono nel territorio vigevanese.

Il Presidente dell’Associazione, il sig. Travaglino, ha tenuto un discorso raccontando la storia dell’Associazione nei suoi cento anni di vita, un percorso ricco di varie peripezie accompagnate da mille difficoltà a non finire, auspicando poi che possa prosperare per altri cento anni e che molti problemi siano risolti con la buona volontà e collaborazione da parte sia delle Istituzioni che dalle associazioni di categoria al fine di garantire alle persone con disabilità uditiva una vita migliore.

Il Presidente ha poi concluso simpaticamente il suo intervento con un arrivederci al prossimo secolo!

Alla fine della commemorazione, tradotta in Lingua dei Segni Italiana grazie alla presenza di due bravissime interpreti, è stato consegnato ai presenti e alle autorità un piccolo dono natalizio con l’augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e un prosperoso anno nuovo.

Il presidente Pietro Travaglino dell’Associazione Lomellina Sordi di Vigevano