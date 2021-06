Il 14 giugno presso la sede di Lungolago Palatucci si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Squadra Nautica di Salvamento di Verbania che ha eletto e riconfermato al suo interno cinque dei sette componenti per un ulteriore mandato.

Riconfermati il presidente Alessandro Pinzino e il vicepresidente Jacopo Orsi che augurano buon lavoro e in bocca al lupo a tutta la Squadra. Conferme anche per il segretario Fabio Paracchini, per la tesoriera Cristina Livietti e per la consigliera Loredana Lomazzi. Si uniscono alla Squadra, al loro primo mandato come consiglieri Nadia Paolino e Riccardo Sommaruga.

Nel Collegio dei revisori dei conti viene riconfermato l’incarico alla dottoressa Paola Speziani che verrà coadiuvata dalla rieletta Giulia Bettineschi e da Petru Burca, al suo primo mandato.

Il Collegio dei probiviri infine è composto da Massimiliano Sabatini, rieletto presidente del Collegio, e dai volontari Paolo Colpo e Alma Vicenzi al loro primo mandato.

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, associata Anpas, attualmente può contare su 194 volontari, di cui 91 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 3mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e altri servizi non urgenti, programmabili, quali i trasporti per le visite e i trattamenti nelle varie strutture sanitarie del territorio, i ricoveri ospedalieri e le dimissioni, i trasferimenti intraospedalieri, il trasporto urgente e non di sangue ed emoderivati, trasporto organi, trasporto per i servizi sociali, le assistenze sanitarie in occasione di eventi sportivi e manifestazioni e le assistenze sanitarie sul Lago Maggiore con le proprie imbarcazioni.

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania dispone di cinque ambulanze, tre mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, due automezzi per i servizi socio sanitari e tre imbarcazioni per il soccorso sul Lago Maggiore. La percorrenza annua per i servizi resi alla cittadinanza è di circa 123mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

Comunicato stampa Anpas – Squadra Nautica Salvamento Verbania – Nuovo Direttivo

Grugliasco (To), 28 giugno 2021

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it