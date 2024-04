Firmare la guerra a Gaza: superare la sordità e lo sfollamento

Bassem Al-Habal è sordo e muto e vive con la sua famiglia in un rifugio convertito in scuola a Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Condivide quotidianamente i video della sua vita sui social media mentre la guerra in corso si avvicina all’ottavo mese. Il corrispondente di UN News a Gaza, Ziad Talib, ha parlato con Al-habal con l’aiuto di sua cognata, Ghalia Al-Kilani, che ha imparato la lingua dei segni per poter comunicare con sua sorella. Un uomo sordo che è fuggito dal nord di Gaza sette mesi fa lotta ancora per trovare cibo, acqua e lavoro per sostenere la sua famiglia.

Circa 1,7 milioni di abitanti di Gaza sono stati sfollati all’interno del loro territorio, più della metà dei quali sono bambini. Bassem Al-Habal non sente il suono dei bombardamenti e un apparecchio acustico gli aiuta a percepire solo un debole eco di ciò che accade intorno a lui. Nonostante le difficili circostanze e le difficoltà quotidiane che deve affrontare per trovare cibo e acqua, non smette di cercare lavoro.

Il signor Al-Habal ha più di 25.000 follower su Instagram. Sta documentando la situazione dei suoi amici sordi con disabilità a Gaza.

Redazione ESGDATA

fonte: news.un.org