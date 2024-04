Inps: le nuove funzioni per il video guida delle invalidità civile

L’Inps, con proprio messaggio n. 1271 del 27.3.2024, comunica ai destinatari la possibilità di scaricare, inviare via email o mostrare dal proprio smartphone il QRcode per attestare lo status di invalidità civile, al fine di richiedere le agevolazioni previste dalla legge, in base al giudizio medico-legale e alla percentuale di invalidità riconosciuta nel verbale, ancora prima di ricevere tramite raccomandata A/R il verbale cartaceo, o di poterlo scaricare dalla Cassetta postale online.

Nell’ultima scena della video guida aggiornata, sono stati evidenziati i link per i seguenti servizi: il servizio di Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status, per richiedere subito le agevolazioni previste dalla legge;

il nuovo Portale della disabilità: il punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità e disabilità, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto;

il servizio Fascicolo previdenziale, per la verifica delle prestazioni erogate;

il servizio di richiesta Deleghe identità digitale;

il servizio Cassetta postale online, per visualizzare o salvare la raccomandata A/R inviata con allegato il verbale sanitario;

il servizio per richiedere la (Carta Disabilità) Disability card. Le finestre di approfondimento chiariscono gli importi delle prestazioni economiche previste e le incompatibilità definite per legge. Il messaggio comunica, inoltre, che è stata estesa la platea dei destinatari della video guida, con la possibilità di accedervi anche dall’area riservata MyINPS da coloro che richiedono l’accertamento sanitario nelle regioni e nelle province autonome convenzionate con l’INPS. Redazione ENASC.it

di Walter Recinella