1° Torneo: “Scacchi ne’ Monti” 18 aprile 2024

Il torneo è patrocinato anche dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e dal circolo scacchistico Ippogrifo di Reggio Emilia, il cui apporto è stato fondamentale per alcuni aspetti pratico-organizzativi. In seconda battuta con il supporto della Polisportiva Quadrifoglio di Castelnovo ne’ Monti, della Federazione Sport Sordi Italia e della Sezione Provinciale di Reggio Emilia dell’Ente Nazionale Sordi, per permettere la partecipazione all’iniziativa di una squadra di ragazzi sordi proveniente dall’Istituto Magarotto di Roma.

L’idea iniziale era quella di coinvolgere gli Istituti superiori della provincia di Reggio Emilia, con squadre formate da 4 studenti ciascuna. L’idea poi è stata estesa, vista la sensibilità del nostro territorio nei confronti degli atleti della Federazione Sport Sordi Italia, anche all’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “A.Magarotto” di Roma, che ha accettato la sfida e si presenterà con un team che si unisce a quelli degli Istituti superiori della provincia: Mandela, Ariosto-Spallanzani, Gobetti ed Einaudi.

Purtoppo lo Zanelli si era inizialmente iscritto ed ha dovuto rinunciare, ed abbiamo il rammarico di non essere riusciti a coinvolgere Istituti prestigiosi come il liceo Moro, il Pascal e il D’Arzo, ma riproveremo il prossimo anno.

Il torneo è il culmine di un progetto didattico sugli scacchi che il nostro istituto propone da due anni e che, con soddisfazione, vede i ragazzi impegnarsi in una attività concettuale per alcune ore, dimenticandosi per un po’ del proprio smartphone. Quest’anno sono stati coinvolti oltre 120 studenti, più di 60 solo al Cattaneo Dall’Aglio.

Gli studenti si sfideranno in un torneo scacchistico, in partite veloci, tecnicamente definite “10+0”, che dureranno al massimo 20 minuti ciascuna, con abbinamenti decisi mediante il cosiddetto “sistema svizzero” per poi ottenere una classifica individuale ed una a squadre.

Il torneo si svolgerà integralmente nella mattina di giovedì 18 aprile 2024. Con le 10 squadre attualmente iscritte, si attendono sui tavoli del Cattaneo 40 studenti, che disputeranno 140 incontri in totale. Ogni studente giocherà 7 partite.

L’agenda del torneo prevede alle 8:45 l’accoglienza, registrazione e sorteggio degli abbinamenti, le gare inizieranno alle 9:20 e termineranno alle 12:30 circa, per concludere la mattina con premiazione, fotografie e saluti.

Nel corso della mattinata competitiva, ci sarà la partecipazione straordinaria nei panni di “ospiti e testimonial” degli scacchisti paralimpici: Michele Biasiolo e Alessandro Cellucci della Nazionale Italiana di Scacchi della Federazione Sport Sordi Italia, reduci dalla partecipazione alle olimpiadi invernali in Turchia (https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/winter-deaflympics-i-risultati-degli-scacchi-e-del-futsal.html). In un’intervallo del torneo, Biasiolo e Cellucci avranno modo di presentare la loro esperienza agli studenti presenti anche grazie ad un interprete della Lingua dei Segni Italiana.

Ulteriori informazioni sulle singole squadre partecipanti, sullo svolgimento, criteri di abbinamenti e punteggi sono reperibili sul sito: https://sites.google.com/cattaneodallaglio.istruzioneer.it/scacchinemonti

Nello stesso sito, durante la giornata di gara , saranno progressivamente aggiornati le informazioni relative agli incontri disputati, da disputare e alle classifiche individuali e a squadre.

Cellucci e Biasiolo proseguiranno l’esperienza nel nostro appennino dove, nella giornata di venerdì 19, visiteranno la scuola media di Villa Minozzo dialogando su sport e vita di tutti i giorni con gli studenti e successivamente con gruppo ristretto di studenti che stanno partecipando ad un progetto scolastico di scacchi, saliranno in cattedra per un mini-clinic di carattere tecnico per suggerire ai giovani scacchisti alcuni segreti sul tema “Le migliori aperture di scacchi” ed eventuali altre curiosità.

Per ragioni legate alla normativa della privacy specificatamente per le attività svolte all’interno delle scuole, le foto scattate durante il torneo potranno essere pubblicate solo sul nostro sito internet. Tuttavia, nei prossimi giorni, potreste ricevere da parte dei singoli docenti o dai singoli partecipanti una o più foto dei singoli o delle squadre, facendo riferimento al torneo in oggetto. Al momento vi allego alcuni scatti di pubblico dominio relativi alle Deaflympics svoltesi a marzo in Turchia (fonte il sito dell’evento Winter Deaflympics Turchia 2024)

Resto a disposizione per ulteriori informazioni sul torneo e le attività scacchistiche scolastiche

Carpanoni Nicola

IIS Cattaneo Dall’Aglio