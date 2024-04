Newcastle, rivoluzionaria iniziativa contro il Tottenham per i non udenti: i dettagli

Un’iniziativa davvero rivoluzionaria quella del Newcastle che in occasione della sfida contro il Tottenham è pronto a far vivere un’esperienza unica ai tifosi, soprattutto ai supporter non udenti.

Sela, sponsor del club e società saudita di eventi ed esperienze dal vivo, ha infatti creato delle speciali maglie che trasformeranno i suoni dello stadio in un’esperienza tattile applicando forze, vibrazioni o movimenti all’utente così da permettere a chi la indossa di vivere le emozioni del St James’ Park. Sarà la prima volta che un ente di beneficenza per non udenti sarà lo sponsor principale di un club della Premier League.

di Jessica Reatini

Redazione La Lazio siamo noi