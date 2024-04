1° Torneo Scacchi nè Monti – I risultati

Nel torneo a squadre la spunta il Cattaneo Dall’Aglio

Grandi emozioni fino al termine, con suspence finale… Gobetti e Triennio del Cattaneo appaiati a pari punti… Occorre andare a studiare il regolamento in caso di parità: l’organizzazione va a controllare i punti ottenuti negli scontri diretti e alla fine la spunta il cattaneo con 5 successi e 1 patta contro i 3 successi ed una patta a favore della scuola scandianese.

Sul sito https://sites.google.com/cattaneodallaglio.istruzioneer.it/scacchinemonti/

statistiche, classifiche complete e tutti i risultati

Nei primi turni il Cattaneo sembra implacabile, con Gobetti e Ariosto Spallanzani che inseguono, Magarotto e Mandela appena dietro. Poi un crollo al 5 turno dei ragazzi di casa, riapre i giochi con il Gobetti che arriva all’ultimo turno punto a punto. Alla fina la classifica si congela in parità, ma gli scontri diretti assegnano la vittoria alla scuola di Castelnovo Monti.

Molto equilibrio anche nella graduatoria individuale, ben 6 ragazzi si piazzano a pari merito e si ricorre ai criteri secondari per stabilire un ordine di graduatoria per assegnare le tre medaglie del podio: bronzo a Leon Venturelli (Catttaneo), argento a Alesio Mjekra (Team d’Emergenza, ma sempre del Cattaneo) chiamato all’ultimo secondo per sopperire ad una assenza improvvisa del mattino, infine meritata medaglia d’oro a Stefano Venturelli.

A premio anche il giovanissimo Sciannamea Antonio (Gobetti) come miglio under 16 che sopravanza di un nonnulla Zanni Filippo (Cattaneo) e Iellamo Alessia (Cattaneo) come miglior ragazza che supera di un soffio le compagne Ruggi Ginevra e Riatti Vanessa.

di Nicola Carpanoni