Ha riscosso grande interesse l’iniziativa a cura della Pubblica Assistenza Anpas Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio che prevede lezioni informative gratuite rivolte ai cittadini sulle manovre di disostruzione delle vie aeree su lattante, bambino e adulto.

Comunicato stampa Anpas – Volontari Cusio Sud Ovest – disostruzione pediatrica

I Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest hanno raccolto numerose iscrizioni tanto da programmare diversi incontri presso la sede dell’associazione in piazza I Maggio a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara. La prima serata informativa sulle manovre di disostruzione delle vie aeree si è tenuta l’8 novembre scorso con circa 20 iscritti. La prossima data in calendario è venerdì 29 novembre dalle ore 20.45 alle 22.45 ed è previsto un intrattenimento per i bambini presenti.

I posti al momento sono esauriti, ma è possibile chiedere informazioni sulle nuove date chiamando la segreteria dei Volontari del Soccorso al numero 0322-96667.

Gli istruttori della Pubblica Assistenza nella prima serata hanno mostrato come mettere in atto il massaggio cardiaco, la ventilazione bocca a bocca e le semplici tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Manovre che in caso di necessità possono salvare una vita

Il Direttivo della Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Cusio Sud Ovest: «Abbiamo avuto un’ottima risposta da parte della cittadinanza. Grazie a questa iniziativa siamo riusciti a suscitare nei partecipanti interesse sul mondo del volontariato del soccorso. Molte persone ci hanno chiesto anche informazioni su come entrare a far parte della nostra associazione e sui nostri corsi strutturati per diventare volontari soccorritori e operare sulle ambulanze. Un’ottima occasione per diffondere tra i cittadini le culture del soccorso e della prevenzione, nonché del volontariato».

Nell’ultimo anno la Pubblica Assistenza Anpas di San Maurizio d’Opaglio grazie all’impegno di 233 volontari, di cui 103 donne, e sette dipendenti ha effettuato oltre 10mila servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118 e servizi di protezione civile, con una percorrenza di 437mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

