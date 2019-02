La Croce Verde Torino, associazione aderente ad Anpas, garantirà l’assistenza sanitaria, in collaborazione con il Sistema di emergenza 118, all’evento Just The Woman I Am che si svolgerà a Torino, in piazza San Carlo, il 2 e 3 marzo.

La Croce Verde Torino metterà a disposizione nell’arco delle due giornate diverse squadre di volontari soccorritori a piedi e complessivamente otto ambulanze per il soccorso, di cui tre medicalizzate. Presente anche personale medico e infermieristico.

Just The Woman I Am è un evento di sport, cultura, salute e benessere a sostegno dell’eliminazione della violenza di genere. I fondi raccolti dal Cus Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, attraverso la manifestazione Just The Woman I Am hanno permesso di finanziare numerosi progetti di ricerca.

La Croce Verde Torino la scorsa estate ha sottoscritto con il Cus Torino una convenzione di durata biennale per l’assistenza sanitaria agli eventi.

Sabato 2 marzo, dalle ore 10 alle 18, Just The Woman I Am invita al “Villaggio della Prevenzione” allestito in piazza San Carlo a Torino dove le associazioni partner offriranno visite preventive gratuite.

Anche Croce Verde Torino aderisce al progetto della prevenzione e della salvaguardia della salute dell’individuo proponendo momenti formativi, grazie ai propri istruttori, sui temi della disostruzione delle vie aeree, anche pediatrica, sui comportamenti da tenere in caso di emergenze sanitarie.

I volontari della Croce Verde Torino presenteranno inoltre la campagna per la ricerca di nuovi volontari “Unisciti alla nostra squadra”, rivolta a tutti i cittadini che intendono avvicinarsi al mondo del volontariato e del soccorso sanitario. La Croce Verde Torino, infatti, riceve a tal proposito il primo e il terzo mercoledì di ogni mese alle ore 20.45 in Via Dorè 4 a Torino, a fianco di Porta Susa.

Domenica 3 marzo, a partire dalle ore 10, si terrà la camminata e corsa non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Il percorso si svilupperà una lunghezza di circa 6 chilometri.

Non è la prima volta che la Croce Verde Torino è impegnata anche nelle manifestazioni culturali, di spettacolo o sportive sul territorio di Torino e della provincia: nel 2018 sono stati svolti oltre 79.500 servizi.

La Croce Verde Torino, associata all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale nel campo sanitario con servizi d’istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.300, organizzati in squadre notturne e diurne.



