Per aiutare quanti sono affetti da sordità la Polizia Locale di Desio diventa “2.0”. Come? Attraverso la famosa app di messaggi “Telegram”. Una novità assoluta in Italia: il comando brianzolo è infatti il primo in Italia aver avviato il servizio con l’obiettivo di rendere accessibile il servizio di pronto intervento alle persone sorde.

Viabilità, incidenti, furti, truffe, abbandono di animali, di rifiuti, situazione parcheggi: tante sono le tipologie di SOS a cui potranno trovare un pronto intervento da parte degli uomini in divisa.

Per poter usufruire del servizio è necessario iscriversi utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito del comune di Desio.

Compilato e firmato lo si dovrà poi inviare all’indirizzo poliziamunicipale@comune.desio.mb.it, allegando una copia di un documento valido. Seguirà una mail di conferma della Polizia Locale.

Il servizio è attivo in questi orari:

Lunedì – Venerdì 07.30-19.30 Orario Continuato

Sabato, Domenica e festivi 09.00-12.30 Mattino, 14.30-19.00 Pomeriggio

https://www.mbnews.it/