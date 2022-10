Pensioni e Superbonus, cartelle, bollette, reddito di cittadinanza: ecco cosa cambierà

Stop al sussidio per chi può lavorare. Più formazione

Il Reddito di cittadinanza verrà tolto a coloro che possono lavorare. Resterà, invece, per gli altri. Nel 2022 il sussidio ai poveri è andato a 1,6 milioni di famiglie (3,6 milioni di individui). Ogni famiglia ha ricevuto in media 552 euro al mese. Per quest’anno si stima una spesa di circa 8 miliardi. Secondo il monitoraggio dell’Anpal, a giugno 2022, i beneficiari del Reddito tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro erano solo 660mila, mentre quelli già occupati appena 173mila (ma con un reddito da lavoro così basso da far loro ottenere il sussidio). Per chi può lavorare sarà potenziata la formazione e il servizio di collocamento.