La mobilitazione contro i rincari previsti dalla bozza del piano industriale Atac 2024-2026 è promossa dalla Lega

AGI – Non sembra esserci pace per gli automobilisti romani. Dopo il regolamento sulla nuova Ztl che manderà in pensione i Diesel Euro 4 e Benzina Euro 3, nel nuovo piano Atac è previsto anche l’aumento delle tariffe per le strisce blu. A cogliere quest’ulteriore difficoltà è il consigliere e capogruppo della Lega al Campidoglio, Fabrizio Santori, da sempre vicino alle ragioni dei gruppi “No Ztl” che ha lanciato una raccolta firme contro i rincari.

di Redazione AGI