Una nuova sede per l’ENS di Parma

Grande soddisfazione per il Presidente Dall’Asta che ha dichiarato: “La strada non è finita, è il momento di pensare al futuro per la comunità sorda con un percorso volto all’inclusione sociale e all’abbattimento delle barriere di comunicazione come ad esempio in ambito sanitario, scolastico, legale, lavorativo e notarile, e far valere i propri diritti di cittadinanza. L’ENS infatti, tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative. “L’obiettivo è sempre quello dell’abbattimento delle barriere di comunicazione perché la nostra disabilità uditiva è invisibile” ha concluso Dall’Asta.