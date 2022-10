Pagamento pensione di invalidità a Dicembre 2022

PUBBLICITA

Articolo aggiornato il 10 Ottobre 2022 da Nicola Di Masi

1 Pensione invalidità raddoppiata a Dicembre 2022

2 Quanto spetta di pensione di invalidità a Dicembre 2022?

3 A quanto ammonta la tredicesima sulla pensione di invalidità 2022?

Pensione invalidità raddoppiata a Dicembre 2022

Quanto spetta di pensione di invalidità a Dicembre 2022? Molti pensionati, percettori della pensione di invalidità civile, sono curiosi di sapere, quale sarà l’importo della pensione a Dicembre 2022.

di Stefano Mastrangelo

Le pensioni di invalidità con la tredicesima 2022, purtroppo, non saranno pagate in anticipo a Novembre 2022, in quanto è terminato il periodo emergenziale dovuto alla pandemia.

Sulle prestazioni assistenziali sarà riconosciuta la mensilità aggiuntiva, nel mese di dicembre 2022, solo a percettori della pensione di invalidità civile. Non spetta ai titolari dell’indennità di frequenza e sull’assegno di accompagnamento.

Vediamo in questo articolo, i diversi importi spettanti agli invalidi civili.

Quanto spetta di pensione di invalidità a Dicembre 2022?

A partire dal 21 novembre 2022, sarà pubblicato sul fascicolo previdenziale del cittadino, il cedolino di dicembre 2022, con l’importo della pensione e della tredicesima mensilità, anche per i pensionati invalidi civili.

La data di pagamento delle pensioni a dicembre 2022 non sarà anticipata e l’erogazione della pensione maggiorata, dovrebbe avvenire il primo di dicembre 2022, sia per coloro che riscuotono la pensione alle poste e sia per i correntisti bancari.

I soggetti titolari di una pensione di invalidità civile, con un percentuale, dal 74% al 99%, non hanno e non riceveranno purtroppo nessun aumento (maggiorazione sociale finanziaria 2002) e nessun arretrato. Questi pensionati, titolari di pensione Inv Civ parziale, riceveranno un importo di pensione di euro 595,64 (297,82 per due). (esclusa l’eventuale maggiorazione sociale di 10,33 mensile per i pensionati con determinati redditi)

Mentre i pensionati con un’invalidità civile, con una percentuale di invalidità dal 74% sino al 99%, senza alcun reddito, riceveranno l’assegno pieno, con la tredicesima, di 616,30 (308,15 per due con la maggiorazione di 10,33 euro).

A quanto ammonta la tredicesima sulla pensione di invalidità 2022?

I pensionati con un percentuale di invalidità al 100% e con redditi inferiori previsti dalla legge (pari a zero in questo esempio), riceveranno un importo di pensione a Dicembre 2022 pari ad 1288,14 euro.

Questo importo è compreso:

della pensione di invalidità civile di 616,30,

dell’incremento della maggiorazione sociale (335,92 per due, compresa della quota delle tredicesima).

Per chi supera l’importo di 1000 euro, dovrà comunicare all’Inps le coordinate bancarie o postali di un conto corrente, un libretto postale o di una carta prepagata con codice IBAN, per ricevere l’importo della pensione raddoppiato a Dicembre 2022.

Aggiorneremo questo articolo nel caso in cui ci siano nuove rivalutazione delle pensioni da parte dell’Inps.

