Concorso Comune di Venezia 2024 per 15 diplomati, disabili

È stato indetto un concorso del Comune di Venezia 2024 riservato a soggetti disabili e finalizzato alla copertura di 15 posti di lavoro nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo. La pubblica selezione è aperta a diplomati: La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 luglio 2024.

Il Comune di Venezia, in Veneto, ha dunque indetto un concorso per l’assunzione di istruttori amministrativi diplomati, esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999 (disabili).

I requisiti

Possono partecipare al concorso le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

maggiore età e non aver superato l’età per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età;

godimento dei diritti civili e politici;

iscrizione nelle liste elettorali;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una P.A.;

non essere escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non essere incorso negli ultimi tre anni nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova per il profilo messo a concorso da una Pubblica Amministrazione;

idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Il presente concorso è interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999, che siano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della suddetta legge (disabili) oppure che provvedano ad iscriversi tempestivamente in caso di ricezione di proposta di assunzione ove risultati idonei all’esito del concorso.

I requisiti specifici

Infine a tutti i candidati è richiesto il possesso di un Diploma di scuola media superiore (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso Comune di Venezia 2024 per amministrativi disabili deve essere inviata entro il 15 luglio 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento del contributo di ammissione di € 10,00.

